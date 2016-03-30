New Girl: El Escándalo será ¿insoportable? #PonleAl7 12:25 am
30 de marzo - Jess considera que, por todos los problemas de amor que ha sufrido, ahora debe autodenominarse “la doctora del amor”.
Debido a los problemas en su campaña política suscitados tras un accidente en un juego de golf, Fawn decide usar a Schimdt a su favor.
Jess piensa que ha vivido muchos problemas en cuestiones de chicos, por lo que ahora considera autodenominarse "la doctora del amor".
Por su parte, Cece toma una decisión respecto a su relación con Schmidt, ¿podrá olvidarlo?
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