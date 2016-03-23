New Girl: El sudapapel les causará problemas #PonleAl7

La industria “Shnick”, a cargo de Schimd y Nick, vuelve al campo laboral con sus ingeniosos inventos, pero parecen no estar satisfechos con los resultados inmediatos, así que planean un nuevo proyecto: El sudapapel.

Sin embargo, la implementación del proyecto genera un ambiente de tensión entre el grupo de amigos, pero es Jess quien intenta meter mano para solucionar la situación.

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