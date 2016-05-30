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New Girl: habrá Revisión de antecedentes #PonleAl7 12:25 am

30 de mayo - Schmidt siente celos debido a la cita que tiene Cece. Inevitablemente empezará a compararse una y otra vez, ¿por qué él no? Averígualo

New Girl Background T4
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Escrito por: Azteca

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Se viene la revisión de antecedentes de la academia para Winston, así que debe prepararse y espera que todos sus amigos lo apoyen. Para ello, se reúnen en el departamento, aunque una vez ahí surgen algunos problemas y sorpresas relacionadas con los muebles. ¡Qué locuras!

         

Mientras tanto, Schmidt siente celos debido a la cita que tiene Cece, lo que provoca que compare cualidades entre él y el otro chico. 

      

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