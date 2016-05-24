New Girl: Jess se llenará de Citas #PonleAl7 12:25 am

Jess quiere conocer el amor, así que Schmidt la instruye para que sepa cómo usar algunas aplicaciones móviles creadas para tener citas.

Por su parte, Winston está desesperado por quedar bien con sus compañeros cadetes, pues parece que nunca ha congeniado plenamente con ellos; sin embargo, las cosas podrían resultarle de forma contraproducente cuando Nick, Coach y Cece se aparezcan en su fiesta en un estado inconveniente.

¿Imaginas que te suceda algo así? ¿Cómo reaccionará Winston? Averígualo.

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