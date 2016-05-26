New Girl: la locura se contagia entre amigos en Micro #PonleAl7 12:25 am
26 de mayo - Jess intenta no ser tan superficial y apreciar las cualidades de los chicos con los que sale. Schmidt recibe una grata sorpresa, ¿qué será?
Tras una discusión sobre lo superficial, Jess intenta conocer a un chico por sus cualidades. Sin embargo, las cosas no terminan como lo esperado.
Mientras tanto el cuarteto de amigos comienza una divertida sesión fotográfica que termina en aspiraciones a modelo. Además, Schmidt recibe una grata sorpresa, averigua qué es.
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