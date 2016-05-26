New Girl: la locura se contagia entre amigos en Micro #PonleAl7 12:25 am

New Girl Micro

Tras una discusión sobre lo superficial, Jess intenta conocer a un chico por sus cualidades. Sin embargo, las cosas no terminan como lo esperado.

Mientras tanto el cuarteto de amigos comienza una divertida sesión fotográfica que termina en aspiraciones a modelo. Además, Schmidt recibe una grata sorpresa, averigua qué es.

Renueva tu sentido del humor de lunes a viernes a las 12:25 am por Azteca 7.