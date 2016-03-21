New Girl: pasarán una Navidad en el aeropuerto #PonleAl7

Son las fiestas navideñas y todos tienen planes de salir a distintos lugares, así que juntos emprenden el camino rumbo al aeropuerto, en donde encuentran un terrible caos.

Jess se ocupa de ayudar a todos con sus problemas y se plantea regresar al departamento por ciertos temores asociados a su destino, así que regresa a pasar sola la Navidad. ¿Qué harán sus amigos por ella?

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