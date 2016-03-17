New Girl: pondrás atención a estos maestros #PonleAl7

New Girl T4 teachers

Lo que esperaban sería una noche ruda para Nick, Winston y Schmidt se convierte en una divertida velada de aprendizajes inesperados. Averigua por qué.

Jess acude a una conferencia de su trabajo donde evade al chico de quien está enamorada. Los sentimientos de él son recíprocos, lo cual provoca una convención un tanto dramática y divertida en compañía de Coach. Pero no dejes que te contemos... averigua más.

Renueva tu sentido del humor de lunes a viernes a las 12:25 am por Azteca 7.