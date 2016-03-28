New Girl: sabrás hacer Lo Correcto #PonleAl7 12:25 am
28 de marzo - Una oportunidad generosa se abre para Nick y Schmidt, pero necesitan un dinero que la madre de este último le debe. Ella pone condiciones
Jess quiere ser más aventada con Pete, quien parece ser su nueva conquista; sin embargo, una mala noticia la pone a prueba para decidir entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué decidirá?
Nick y Schmidt tienen un proyecto importante en puerta, pero necesitan el dinero que la madre de Schmidt le debe. La señora acepta pagar, pero pone una serie de condiciones. Descubre cuáles y si ellos están dispuestos a negociar su deuda.
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