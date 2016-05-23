New Girl: todos asistirán a La última Boda #PonleAl7 12:25 am
23 de mayo - Los chicos se ponen guapos para asistir a una boda más, Jess compite con una científica por la atención de Ted
Los chicos se ponen guapos para asistir a una boda más, una que han estado esperando todo el verano.
Durante la fiesta, Jess compite con Kate, científica que se jacta de ser la especie más fuerte en el lugar, quien, además, se ha ganado toda la atención de Ted. ¿Faltaban más razones?
Por otra parte, Schmidt intenta convencer a Nick para que participe en un cuarteto con otras dos chicas. ¿Qué tal, eh?
Renueva tu sentido del humor de lunes a viernes a las 12:25 am por Azteca 7.