New Girl: todos querrán la Mina de oro #PonleAl7 12:25 am

New Girl T4 mina de oro

Jess ha vuelto al mundo de las citas, pero no les dice a los chicos con los que se reúne que aún vive con su exnovio. Respecto a esto, Nick toma la decisión de ayudar a Jess con uno de sus encuentros.

Por otra parte, Coach y Winston tratan de conquistar a sus vecinas. Y ademas, Schmidt cae en depresión luego de enterarse de que Cece reducirá la talla de sus senos. Averigua más.

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