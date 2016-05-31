New Girl: todos querrán la Mina de oro #PonleAl7 12:25 am
31 de mayo - Jess vuelve decididamente al mundo de las citas, pero no les cuenta a los chicos que aún vive con su ex, ¿lo hará o se guardará el secreto?
Jess ha vuelto al mundo de las citas, pero no les dice a los chicos con los que se reúne que aún vive con su exnovio. Respecto a esto, Nick toma la decisión de ayudar a Jess con uno de sus encuentros.
Por otra parte, Coach y Winston tratan de conquistar a sus vecinas. Y ademas, Schmidt cae en depresión luego de enterarse de que Cece reducirá la talla de sus senos. Averigua más.
Renueva tu sentido del humor de lunes a viernes a las 12:25 am por Azteca 7.