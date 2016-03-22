New Girl: un Tiburón andará al acecho #PonleAl7 12:25 am

Jess y Schmidt se consternan cuando el ruido de una construcción cercana al departamento se vuelve insoportable.

Winston por fin se gradúa de la academia de policía y por supuesto sus amigos no pueden faltar a la ceremonia. Curiosamente, la concejala que podría ayudarles con el ruidoso problema se encuentra presente ahí, así que Jess y Schimdt se acercan a ella, cada uno motivado por diferentes intenciones, ¿será así?

Pronto, es Ryan quien ayuda a Jess a presentar una queja en la reunión del consejo de la ciudad. ¿Recibirá una solución favorable a su ruidoso problema?



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