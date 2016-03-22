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New Girl: un Tiburón andará al acecho #PonleAl7 12:25 am

22 de febrero - Winston se gradúa y Jess tiene un problema ruidoso. Renueva tu sentido del humor de lunes a viernes a las 12:25 am por Azteca 7

New Girl Shark T4 Tiburón

Escrito por: Azteca

New Girl Shark T4 Tiburón

Jess y Schmidt se consternan cuando el ruido de una construcción cercana al departamento se vuelve insoportable. 

   

Winston por fin se gradúa de la academia de policía y por supuesto sus amigos no pueden faltar a la ceremonia. Curiosamente, la concejala que podría ayudarles con el ruidoso problema se encuentra presente ahí, así que Jess y Schimdt se acercan a ella, cada uno motivado por diferentes intenciones, ¿será así?

     

Pronto, es Ryan quien ayuda a Jess a presentar una queja en la reunión del consejo de la ciudad. ¿Recibirá una solución favorable a su ruidoso problema?

       
Renueva tu sentido del humor de lunes a viernes a las 12:25 am por Azteca 7. 