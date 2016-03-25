New Girl: ve al ‘Paseo de la vergüenza’ #PonleAl7 12:25 am

Cece y Jess no tienen más remedio que resignarse a su soltería, así que deciden empezar a disfrutarla. Juntas, emprenden la búsqueda de una nueva aventura que culmina con momentos memorables.

Por su parte, Coach se encuentra muy nervioso por la cita que tendrá con su chica, quiere que todo salga en orden, pero Winston y Nick se sienten ofendidos por él y traman algo en su contra, ¿qué será? Averígualo a la medianoche.

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