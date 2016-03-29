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New Girl: Winston se transforma en la Parte 5 #PonleAl7 12:25 am

29 de marzo - Winston, el amigo que prestaba su hombro para llorar ahora tiene dispuesto el hombro para que una chica que le encanta se recargue dulcemente

New Girl Winston es ahora el amigo casanova

Escrito por: Azteca

New Girl Winston es ahora el amigo casanova

Winston no es más el amigo que apoya y presta su hombro para llorar; ahora está concentrado en conquistar a una chica. Sin embargo, entre ellos las cosas no salen del todo bien, pero poco a poco todo puede dar paso a la siguiente cita.

           

Por su parte, Jess va a un juego de golf con Fawn, la actual novia de Schmidt, donde un accidente puede cambiar las cosas para siempre. ¿Por qué? Averígualo.

       

Renueva tu sentido del humor de lunes a viernes a las 12:25 am por Azteca 7. 