New Girl: Winston se transforma en la Parte 5 #PonleAl7 12:25 am

Winston no es más el amigo que apoya y presta su hombro para llorar; ahora está concentrado en conquistar a una chica. Sin embargo, entre ellos las cosas no salen del todo bien, pero poco a poco todo puede dar paso a la siguiente cita.

Por su parte, Jess va a un juego de golf con Fawn, la actual novia de Schmidt, donde un accidente puede cambiar las cosas para siempre. ¿Por qué? Averígualo.

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