¡No estamos solos! Este caso real inspiró la película “Señales”

Todos conocemos esa famosa imagen, que se ha hecho viral por muchas razones, donde vemos a dos niños y un adulto con gorros de aluminio en la cabeza por una aparente invasión de extraterrestres, podría decirse que, hasta cierto punto, ese escenario podría causar risa, pero ¿cómo reaccionarías tú si te digo que no estamos solos en el universo?

“Señales” es una película que se estrenó en el año 2002 y que ha envejecido como un largometraje digno de verse si eres aficionado al tema de la vida alienígena. En ella, vemos a un reverendo retirado (Mel Gibson) intentando mantener una granja y cuidar de sus dos hijos (Rory Culkin y Abigail Breslin) en compañía de su hermano menor (Joaquin Phoenix). Un día extrañas figuras aparecen en su campo de cultivo y desde ese momento todo estalla en caos.

Si no tuviste la fortuna de ver esta cinta en su estreno déjame contarte que en su momento causó bastante conmoción, quedándose en la memoria de los espectadores como una de las mejores historias que abordaba el tema de los seres que no son de este mundo.

Una de las escenas más memorables es el momento en el que, en las noticias de televisión abierta, pasan la escena en donde un ciudadano de Brasil logra captar en video a una extraña criatura que comienza a atormentar a todos a su alrededor. Si bien en 2022 esta película podría mejorar sus efectos especiales, en 2002 aquello fue todo un revuelo, incluso hay rumores de gente que se desmayaba en las salas de cine.

Pero si todo esto se queda en el plano de la ficción, al final, no resulta ser tan atemorizante, pero los casos de avistamientos de ovnis recorren a lo largo y a lo ancho el planeta Tierra, y esto no lo pasó por alto el director M. Night Shyamalan quien tomó como inspiración casos reales para darle una narrativa real a “Señales”.

Esa inspiración toma forma a partir de los casos que se han documentado en diversos países: el de los agrogramas, nombre que le dan los ufólogos a las inexplicables figuras que aparecen en los campos de cosecha, un tema que por mucho tiempo se ha intentado resolver pero que, a pesar de todas las investigaciones existentes, jamás se ha podido definir.

Este extraño fenómeno data de mucho tiempo atrás y su mayor auge se dio alrededor de los años 70 y 80, de la mano de supuestos avistamientos ovnis. Lo más impresionante de estas figuras que aparecen sin explicación, es su simetría y tamaño, pues en la mayoría de los casos suelen presentarse con formas esféricas que alcanzan a extenderse por varios metros de superficie.

Muchas personas creen que varios de esos casos han sido provocados por la mano del hombre, sin embargo, otros tantos consideran que sería casi imposible alcanzar la perfección con la que estas figuras se marcan en la tierra, sobretodo cuando no queda ningún rastro humano o marca fuera del agrograma, ¿tú qué piensas?

Si se apareciera una de estas figuras cerca de tu casa, ¿también te pondrías tu gorrito de aluminio para que los extraterrestres no te lean la mente?

