¡Todos hemos visto ya el clásico de Disney! Pero, ¿has visto el Live Action de Aladdín? ¡Recuerda ver este domingo 31 de marzo esta maravillosa película por Azteca 7, ¡en el canal correcto!

Sin duda es una de las mejores producciones que la compañía ha hecho. Desde los colores, bailarines, actores y efectos especiales, logran que esta película reviva su magia, pero una película también debe de ser reconocida por su trabajo de doblaje y esta vez te hablaré sobre el mexicano que le dio su voz a nuestro pillo favorito de Agrabah.

Todo sobre Aladdín, el clásico de Disney que regresó como live action.

Jerry Velazquez: de soñador a actor.

Gerardo Velázquez Molina, conocido mejor como Jerry Velázquez, es un actor yucateco de 32 años que de niño soñaba con ser Aladdin.

Cuando era niño decía: ‘Yo soy Aladdín’. Es un sueño hacer un personaje tan amado por mí.

Jerry comenzó su carrera artística en 2007 con el programa de TV Azteca y Disney, High School Musical: la selección, siendo así uno de los finalistas y yéndose de gira con High School Musical: el desafío durante 2008 y 2009. Después de esto, redireccionó su carrera hacia el teatro, al mismo tiempo que comenzó a incursionar en el doblaje de películas.

Además de la actuación, el yucateco se ha dedicado al canto dándole vida al opening latino de Saint Seiya Omega. En 2022, Jerry Velázquez actuó en Lotería del Crimen, una serie de TV Azteca.

De ser un sueño, a ser su destino.

Como ya mencioné, desde pequeño, Jerry es fan de Disney, específicamente de Aladdin. Su gusto por producciones Disney lo llevó al reality de HSM y participar en doblaje para Phineas y Ferb, pero esto apenas era el comienzo, pues en 2019 el joven soñador hizo realidad lo que siempre había deseado: ser Aladdin.

Jerry Velázquez prestó su voz para el Live Action de uno de los grandes clásicos de Disney. La historia del pillo de Agrabah no solo robó el corazón de Jasmín, sino que encantó a cientos de fans por todo el mundo, y ahora y gracias a Jerry, los niños latinoamericanos tendrán grabada en su mente la voz de este gran actor representando a Aladdin, tal como lo mencionó en una entrevista.

¡Así fue el rodaje de Aladdín con un tigre y un mono! Descubre más aquí.

El orgullo de la familia.

Jerry Velázquez, orgulloso de este gran logro, convocó a familia y amigos para que vieran la función en el estreno de Aladdin en su tierra natal. Para Jerry, trabajar en una producción como esta fue digno de admirarse, ya que por años había estado trabajando para lograrlo.

Y recuerda no perderte este domingo 31 de marzo por Azteca 7, el canal correcto, el Live Action de Aladdin.