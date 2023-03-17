¡Participa por un kit de colección #PlanetaAnime con Azteca 7 y La Mole!

¿Cómo participar?

Para ganar uno de los kits de colección #PlanetaAnime, tienes que estar pendiente de la programación de Azteca 7 y seguir los siguientes pasos:

1. Estar atento a la programación de Planeta Anime de Azteca 7 y Azteca UNO del 17 al 20 de marzo.

2. Deberás estar pendiente en cuanto salga el código QR en pantalla.

3. Cuando veas el QR, escanéalo y te llevará a la App TV Azteca En Vivo.

4. Entra al giveaway de #PlanetaAnime y responde CORRECTAMENTE las preguntas además de colocar todos tus datos.

5. Si eres de las primeras 47 personas en responder bien, serás uno de los posibles ganadores de un kit de figuras de colección.

Los ganadores serán contactados a partir del 21 de marzo de 2023 por el equipo de Azteca 7, recuerda que solo tendrás dos horas para contestar la llamada y el 25 de marzo la lista de los ganadores será publicada en las redes de Azteca 7 (@aztecasiete).

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Los participantes deberán aceptar los términos y condiciones de la dinámica, así como completar todo el proceso descrito para hacer válida su participación.

b) Los participantes deberán estar pendientes de la transmisión de la programación de Planeta Anime por la pantalla de Azteca 7 del 17 al 20 de marzo de 2023.

c) Durante la transmisión aparecerán un código QR, el cual deberán escanear para entrar a la App TV Azteca En Vivo que los llevará al cuestionario.

d) Al entrar al cuestionario, todas las preguntas deberán ser contestadas correctamente.

e) Los primeros 47 participantes que coloquen las respuestas correctas y cumplan con todos los términos y condiciones de esta dinámica, serán elegidos como posibles ganadores.

g) Si el ganador es contactado y no responde en dos horas, el incentivo será otorgado a otra persona que haya contestado correctamente y haya cumplido con los requerimientos de la dinámica.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

A partir del 21 de marzo de 2023, se contactarán a los posibles ganadores que se hayan acreditado correctamente en todos los pasos descritos en la dinámica. Tendrán dos horas para responder al equipo de Azteca 7 cuando se les contacte. De no hacerlo, el premio será asignado a otra persona que haya contestado correctamente. Una vez completado el proceso, los ganadores serán anunciados en las redes sociales de Azteca 7 (@aztecasiete) el 25 de marzo.

3. INCENTIVO

47 kits de colección. Los primeros 21 participantes que respondan de manera correcta al cuestionario, serán los posibles ganadores de un kit con 3 figuras de colección, mientras que los otros 26 ganadores obtendrán un kit con 2 figuras de colección.

El incentivo se podrá sustituir por algún otro similar y equivalente.

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliada de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un plazo de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

IV. En caso de ser elegidos, los participantes serán contactados vía telefónica para establecer los términos de la entrega de los kits.

V. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VI. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

VII. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

VIII. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

X. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

XI. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

XII. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XIII. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XIV. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

XV. TV Azteca podrá modificar el incentivo por algún otro similar y equivalente.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si no se puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(iii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.