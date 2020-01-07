La actriz Patricia Arquette da un emotivo mensaje sobre la vida que hará reflexionar a todo el mundo

Durante los Premios Globos de Oro, la actriz Patricia Arquette ganó el premio a “Mejor Actriz de Reparto” por su actuación en la serie de televisión The Act. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando a la hora de agradecer dio un mensaje en favor de la paz mundial.

Asimismo, Arquette realizó un llamado a todos sus compatriotas para que voten este 2020, ya que este año se llevarán a cabo elecciones en los Estados Unidos.

Esta declaración también es motivo de que en días anteriores en los que el gobierno estadounidense desplegó miles de tropas en Medio Oriente.

Cabe destacar que la actriz, además de siempre ser una crítica abierta al gobierno del presidente Donald Trump, también tuvo una advertencia por parte del presentador Ricky Gervais en donde le pidió que no dijera ningún discurso político si llegara a ganar algún premio.

No obstante, no todo el discurso de Patricia Arquette fue sobre política, también se dio el tiempo para alagar al resto del reparto de The Act.

"No puedo creer que esto esté pasando, ser honrada con estos compañeros nominados que son tan talentosos y me dieron una clase de maestría en actuación. Estoy tan agradecida”, afirmó.