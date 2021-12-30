¡Los Reyes Magos están cerca y en Kids Siete lo celebramos a lo grande con unos kitzotes!

Los Reyes Magos no vienen con 3 regalos, vienen con ¡7 Kitzotes! llenos de sorpresas para ti.

Pero nosotros nos queremos adelantar un poquito y desde el lunes 3 de enero del 2022, hasta el día 10 del mismo mes, estaremos publicando cada día en el Facebook de Azteca 7 un gráfico en el que podrás dejar tu dibujo para participar por uno de los increíbles Kitzotes, y aquí te diré cómo.

¿Cómo participar?

Para llevarte uno de los 7 Kitzotes que tenemos para ti, en cada publicación dejános en la parte de los comentarios, un dibujo de la caricatura a participar. Cada una de las dinámicas de Reyes Kids siete contará con un ganador y este será elegido si logra obtener la mayor cantidad de likes entre los participantes.

Las caricaturas a participar son:

Vera y el Reino Arcoíris / Pocoyo / Molang / Bluey /

Sésamo / El Reino Infantil / 44 Gatos

Además de los personajes de tus caricaturas favoritas, en los kitzotes podrás encontrar algunos juguetes de las marcas participantes y otras sorpresas más.

Consulta aquí los términos y condiciones de esta dinámica:

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes bases y condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Los participantes deberán seguir las cuentas de Azteca 7 en Twitter, Facebook, e Instagram (@aztecasiete).

b) Los participantes deberán estar pendientes el viernes 14 de enero del 2022 a nuestras redes sociales, ya que daremos a conocer a los 7 ganadores.

c) De las 7 publicaciones (del 3 de enero del 2022 al 9 de enero del 2022) saldrá un ganador, el dibujo con mayor número de likes que esté dentro de la barra de comentarios, será el ganador.

d) Sólo contarán como participaciones aquellas personas que cumplan con todos los términos y condiciones.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

Para llevarte uno de los 7 kitzotes, en cada publicación dejános en la parte de comentarios, un dibujo de la caricatura a participar. El comentario que reúna más likes será el ganador, se obtendrá un ganador por cada publicación. Cabe mencionar que sólo puedes participar una vez en esta dinámica, con el fin de que haya 7 personas ganadoras, los ganadores serán anunciados en las redes sociales de Azteca 7.

3. INCENTIVO

Un kidzote por persona.

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliada de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un plazo de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

IV. Los participantes deberán seguir las cuentas de redes sociales de Azteca 7, de lo contrario no podrán ser contactados.

V. Sólo se tomarán en cuenta los perfiles participantes con visibilidad pública, las cuentas privadas quedarán descartadas de todas las dinámicas, toda vez que no podamos acceder a su información.

VI. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VII. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

VIII. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

IX. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

X. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

XI. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

XII. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XIII. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XIV. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(iii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.

