Todo sobre ELLA, el personaje de María José Magan en Un Día Para Vivir.

Un Día Para Vivir es una serie de suspenso dramático y reflexivo, bajo la producción de Rafael Urióstegui, marca el regreso de TV Azteca a la producción de programas originales y de ficción.

Protagonizada por la actriz venezolana María José Magán, es la encargada de llevar el mensaje a la persona indicada para que retome sus asuntos pendientes o de lo contrario sólo contará con 24 horas de vida y se tendrá que ir con Ella.

¿De dónde viene Ella?

Muchos la conocen como “la flaca”, “la huesuda”, “la patrona”, “la fría”, y demás, lo cierto es que Ella es la compañera de la vida, la que siempre te acompaña, hasta en el limbo, ese lugar donde se decide todo: Si te quedas en este plano o llegó tu momento de partir.

No te vayas sin ver :FOTOS | Enfrentaron su destino cuando sólo les quedaba Un Día Para Vivir.

Antes de tomar la forma como la conocemos en la serie, de una mujer joven, atractiva y carismática, tenía un aspecto más maduro, de una mujer de edad grande y seria. En esta etapa es personificada por la primera actriz Evangelina Martínez. Y es aquí donde se descubre todo…

Evangelina Martínez como Ella.

Margarita es el nombre real del personaje de María José antes de ser Ella.

Vivía muy feliz y enamorada de Simón, en aquel entonces su futuro marido. Todo marchaba bien, pero dos personas no estaban muy de acuerdo con esa relación, Eduardo su ex novio y su propia hermana Aura.

Margarita se había quedado de ver con Simón para seguir con sus planes pero la intercepta Eduardo, dejándola inconsciente para después llevarla a un granero y matarla, con la ayuda de su hermana.

Margarita y Simón con Eduardo.

Antes de morir, aparece “Ella” para decirle que llegó su momento, pero Margarita tiene un asunto pendiente con Simón, no se puede ir sin avisarle. Pero para esto del amor no hay favoritos y se tiene que ir, con la condición de que Ella en su momento le diga la verdad a Simón. La muerte sabe que toda materia al igual que los humanos, envejece y se tiene que renovar. Así que toma la apariencia de Margarita ya que ella dejó este plano terrenal.

Si quieres saber qué pasó con Simón y si los malos tuvieron su merecido, descúbrelo en el capítulo “ELLA” de Un Día Para Vivir. Míralo aquí:

Un Día Para Vivir | Ella.

En cada episodio podrás conocer las historias de hombres y mujeres de distintas edades que aparentemente pasan por un buen momento en su vida, pero reciben la visita de la muerte quien les advierte que tienen 24 horas para resolver lo que tienen pendiente.



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