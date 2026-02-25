A*Teens regresa y con música nueva: así suena “Iconic”, el sencillo que revive la nostalgia pop

No queremos hacerte sentir viejo, pero han pasado ya 20 años de la última vez que los A*Teens estuvieron activos. Ahora, esta agrupación adolescente está oficialmente de regreso con música inédita. El grupo sueco lanzó “Iconic”, un sencillo que confirma su comeback y que busca conectar la nostalgia pop de los 2000 con un sonido actualizado. Todo apunta a que este regreso marcará una nueva etapa para el grupo.

El regreso de A*Teens y el poder de la nostalgia pop

El cuarteto integrado por Marie Serneholt, Dhani Lennevald, Sara Lumholdt y Amit Paul fue una agrupación sueca que logró romperla a nivel mundial a finales de los noventa. Esto lo consiguieron con hits pegajosos y sobre todo con versiones pop de ABBA, logrando conquistar así la radio, MTV y varias listas internacionales.

A*Teens regresa con nueva canción “Iconic”

A*Teens no busca un regreso interpretando las mismas canciones que en su adolescencia; lo hace con una nueva canción. “Iconic” funciona como un puente entre el pasado y el presente y es que hoy son otros; sin embargo, conservan aquel toque que los hizo famosos: coros explosivos, melodías pop suecas y mucha nostalgia.

“Iconic”: la canción que abre una nueva etapa

De acuerdo con lo que revelaron los propios integrantes del grupo, el proceso creativo de la canción fue más emocional que estratégico. La intención nunca fue reinventarse por completo, sino traer al presente conservando su ADN musical. Si no has escuchado la canción, aquí te la dejamos a continuación.

Más que un comeback: el inicio de un nuevo capítulo

La banda confirmó que ya está trabajando en más y nueva música, lo que reafirma que el grupo no busca un reencuentro temporal que solo busca vender con nostalgia. Además, el grupo busca atraer a nuevas generaciones de fans con su ritmo pop pegajoso y moderno. Por el momento, solo queda ver si esta nueva etapa les funciona para romperla como lo hicieron hace dos décadas.