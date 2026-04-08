Vuelve a la vida exestrella infantil: Amanda Bynes regresa como cantante

Esto es algo que nadie esperaba: Amanda Bynes está oficialmente de regreso, pero en esta ocasión lo hace en el mundo de la música. La exestrella infantil lanzará su nuevo sencillo “Girlfriend” el próximo 10 de abril de 2026 en las diferentes plataformas de música, marcando una nueva etapa en su carrera tras permanecer durante años alejada del foco mediático.

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¿La nueva etapa musical de Amanda Bynes?

El nuevo sencillo de la exestrella infantil se llama “Girlfriend”; mezcla rap melódico con influencias EDM y un estilo muy marcado de la costa oeste. Pero eso no es todo; para trabajar en este proyecto busco colaborar con el rapero Fenix Flexin, lo que le da un toque más actual y urbano a su sonido. El objetivo de Amanda era crear una canción pegajosa y fácil de escuchar.

No es su primera vez en la música

Aunque parece que esta es la primera vez que su carrera tiene que ver con la música, no es así. EN 2021 lanzó el tema “Diamonds”, donde exploró el rap por primera vez. Sin embargo, a diferencia de aquella ocasión, este nuevo lanzamiento parece ser mucho más profesional y más trabajado que en el pasado.

|Crédito: DUTCH/Bauer-Griffin/GC Images

De estrella infantil a nueva artista

La verdad es que el pasado de Amanda Bynes ha sido complicado, incluyendo una tutela legal que terminó en 2022. Pero no solo eso, también se ha enfrentado a temas severos de salud mental, adicciones y las ya mencionadas tutelas legales. Aunque le ha costado muchísimo trabajo, poco a poco ha logrado reconstruir su vida. Es por eso que este nuevo lanzamiento es simbólico para ella como para sus fans, pues parece ser el nuevo comienzo que se merece.

Ahora solo queda esperar para escuchar “Girlfriend”, su nuevo tema musical, inicio de la artista con esta nueva canción, pero algo queda claro: Amanda Bynes está lista para volver a intentarlo.