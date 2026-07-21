¿Ariana Grande dará concierto en CDMX? Rumores y curiosas pistas ilusionan a sus fans

Los fans de Ariana Grande están con los nervios a todo lo que da, pero con la esperanza de verla una vez más en México. En los últimos días los rumores crecieron, pues todo parece indicar que muy pronto podría anunciar una fecha en nuestro país como parte de su gira Eternal Sunshine. Esto se debe a que varios usuarios detectaron un supuesto espacio reservado para la cantante en una popular boletera. Como era de esperarse, la noticia se viralizó de inmediato. Desafortunadamente, no existe una confirmación oficial por parte de la artista, su equipo o la boletera.

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¿Por qué surgieron los rumores de un concierto de Ariana Grande en CDMX?

Las especulaciones comenzaron después de que la página conocida como Ticket Regio compartiera en sus redes capturas que mostrarían cómo la boletera se encuentra apartando fechas relacionadas con la gira de Ariana Grande, Eternal Sunshine 2026-2027. La publicación deja claro que este tipo de movimientos sugiere anuncios próximos de eventos.

¿Ariana Grande ya confirmó un concierto en México?

Hasta este momento, ni Ariana Grande ni su equipo han anunciado nuevas presentaciones fuera de las fechas ya confirmadas de su gira por Estados Unidos. Es por ello que estas supuestas pistas que fueron reveladas deben tomarse con cautela y como un simple rumor, hasta que la cantante o la boletera confirmen lo contrario.

¿Cuándo fue la última vez que Ariana Grande estuvo en México?

La última vez que sus fans mexicanos pudieron ver a Ariana Grande en el escenario fue en octubre de 2017, cuando se presentó en el Palacio de los Deportes como parte del Dangerous Woman Tour. Durante ese concierto interpretó algunos de sus mayores éxitos, como Into You, Side to Side, Dangerous Woman y Problem. No hay duda de que esta presentación es un momento que permanecerá por siempre en la memoria de sus seguidores y es por eso que muchos esperan que pronto, después de casi 10 años, la artista vuelva una vez más al país.

¿Te gustaría ir a la gira Eternal Sunshine de Ariana Grande?