¿Quién es la esposa de MrBeast? Ella es la escritora que conquistó al famoso youtuber

MrBeast, el popular influencer, youtuber y multimillonario, es oficialmente un hombre casado. El influencer, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, dio un paso importante en su vida al casarse con Thea Booysen este mes de julio de 2026. Como era de esperarse, la noticia llamó la atención de millones de usuarios que siguen la relación de ambos desde hace años. La pareja se comprometió en diciembre de 2024 y, tras varios meses de preparativos, finalmente celebró su boda en una ceremonia privada.

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¿Quién es Thea Booysen?

Aunque millones de fanáticos siguieron de cerca su relación, para muchos otros pasó desapercibida. Thea Booysen es una escritora, creadora de contenido, personalidad de internet y videojugadora profesional originaria de Sudáfrica. Ella ya contaba con una comunidad de seguidores antes de conocer a MrBeast, pero obviamente cuando se reveló su relación, su nivel y reconocimiento crecieron internacionalmente.

Ella destaca por sí sola en redes sociales por su contenido que crea con base en sus intereses, que son la literatura y los videojuegos. Además, ella demuestra un perfil enfocado en temas académicos y culturales que la han diferenciado de otras figuras del internet.

¿Cómo comenzó la historia de amor entre MrBeast y Thea Booysen?

La pareja hizo pública su relación en 2022, luego de que ellos se conocieran durante un viaje que hizo MrBeast a la ciudad natal de su esposa, Sudáfrica. Desde entonces comenzaron a compartir varias cosas y viajes juntos en sus redes sociales. Fue en diciembre de 2024 que Jimmy Donaldson sorprendió a sus seguidores al anunciar que le había pedido matrimonio a Thea. Como se esperaba, la propuesta fue celebrada por millones de fans, quienes siguieron de cerca los preparativos de la boda.

El matrimonio de MrBeast

La feliz pareja compartió la noticia con una galería de fotos que publicaron en Instagram y de inmediato se volvió viral. De hecho, el posteo ya supera los 2,3 millones de reacciones y poco a poco se llena de mensajes de cariño de los fans y amigos.