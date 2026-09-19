Bengala cumple 20 años y vuelve a sus raíces: “Nuestro primer disco nos sigue representando”

Bengala se encuentra de manteles largos ya que se encuentra en una de las etapas más importantes que es celebrar 20 años de trayectoria desde el lanzamiento de su primer álbum, un disco que marcó el comienzo de una historia llena de escenarios, festivales y hasta una nominación al Grammy Latino y aunque todo parecía perfecto también se vio visto bajo una pausa que terminó llevándolos de vuelta al lugar donde todo comenzó.

Tras haberse consolidado dentro de la industria musical, la agrupación regresa a los escenarios para reencontrarse con sus fans y festejar su aniversario con canciones que después de dos décadas siguen estando vigentes.

Bengala se presentará este 18 y 19 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional, como parte de la celebración por los 20 años de su disco debut. La agrupación que platicó recientemente con Azteca 7 indicó que este regreso los lleva al pasado donde se reencuentran con parte de su historia donde expresaron que: “Tuvimos mucho éxito muy rápido”.

“Éramos muy jóvenes. La verdad es que tuvimos mucho éxito muy rápido, entonces estábamos como flasheados, emocionados, compartiendo escenario con bandas grandes, en festivales y escenarios grandes y pues eso, divirtiéndonos”, contaron.

Cuando Bengala lanzó su primer álbum, en diciembre de 2006 y poco después comenzó a presentarse en escenarios cada vez más importantes donde también tuvieron la oportunidad de compartir cartel con bandas reconocidas, entre ellas The Killers, Franz Ferdinand y Molotov.

¿Qué pasó con Bengala y su nominación al Grammy Latino que llegó cuando apenas comenzaban?

En entrevista, Bengala señaló que uno de los momentos que marcó aquella primera etapa de éxito fue cuando recibieron la nominación al Grammy Latino de 2007 por su álbum debut.

“Fue muy emocionante. Teníamos poco de que había salido el primer disco y la verdad que fue una noticia muy bonita”, recordaron.

¿Cómo ve Bengala su regreso a los escenarios después de una pausa?

Podría pensarse que regresar a un álbum grabado hace dos décadas implicaría enfrentarse a una versión muy distinta de ellos mismos. Sin embargo, Bengala reveló que su primer disco no se siente como una pieza del pasado que solamente debe tocarse por nostalgia.

“Nos emociona mucho seguir tocando este primer álbum, que envejeció bien, que nos sigue representando”, explicaron.

Incluso aseguraron que no sienten que aquellas canciones les hayan quedado pequeñas: “No nos sentimos como infantiles, ni como que ya no nos pertenece. Al contrario, es un disco bastante actual y que nos encanta tocar en vivo.”

Para Bengala, ese material también fue fundamental porque ayudó a construir la identidad que la banda tendría durante los siguientes años: “A mí me gusta mucho el Bengala, que es el que estamos celebrando, porque le dio toda esta identidad a la banda”, señalaron.

Pero no es el único álbum que continúa ocupando un lugar especial para ellos, debido a que también revelaron que entre sus favoritos se encuntran: Laberinto y El Tiempo Futuro, demostrando que su relación con la música de Bengala no se limita a una sola etapa.