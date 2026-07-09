Benny Ibarra apuesta por talento emergente y busca TELONERO para su concierto en Chihuahua

Benny Ibarra abrió una importante convocatoria en búsqueda de un talento emergente que quiera aprender y presentarse en un escenario frente a miles de personas. A través de BizBat y Compasstage, Benny Ibarra está buscando al próximo gran talento que, además de poder abrir su próximo concierto en Chihuahua, tendrá la oportunidad de recibir una mentoría personalizada por parte del cantautor.

Bases para la convocatoria de Benny Ibarra

Si quieres inscribirte y audicionar para ser el seleccionado debes cumplir con ciertos requisitos que te desglosamos a continuación:



Ser artista solista

Tener más de 18 años

Tener una canción original

La propuesta de canción que manden sea tocada a un instrumento

Los aspirantes solo deben compartir un link con su canción original y un video presentación de hasta dos minutos para que el equipo detrás de la convocatoria pueda verte y escucharte a la perfección.

Una vez completados todos los procesos se analizarán a los candidatos y se seleccionarán a 10 finalistas, los cuales se presentarán en una final digital en vivo frente a un comité que los evaluará para escoger al afortunado que vivirá la experiencia junto a Benny Ibarra.

La convocatoria se cerrará este próximo 10 de julio y se puede participar únicamente a través de la plataforma de BizBat. Para más detalles consulta la convocatoria completa aquí.