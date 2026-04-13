AL MOMENTO: Britney Spears es internada en rehabilitación por el abuso de sustancias

Britney Spears es internada en rehabilitación por el abuso de sustancias en Estados Unidos; de acuerdo con el medio TMZ, fuentes cercanas a la cantante confirmaron esta información. Los primeros informes indican que, la decisión de que la artista fuera ingresada se dio luego de que hace unos días, personas de su círculo más cercano, recomendaran que comenzara un tratamiento, por lo que, la misma princesa del pop, habría aceptado de manera voluntaria ser atendida en un centro especializado.

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Britney Spears se da cuenta que tocó fondo

De acuerdo con algunas fuentes cercanas, la cantante reconoció que ya había tocado fondo antes de ser internada a un centro de rehabilitación, y la fuente, aseguró que, la misma Britney Spears, quien se dio cuenta de su estado de salud personal, por lo que fue la decisión de ella en conjunto con su núcleo familiar y cercano, llevar a cabo esta decisión.

La decisión de Britney Spears de ser internada en medio de un caso judicial

Por otro lado, una de las razones que habría determinado la decisión de ingresar a un centro de rehabilitación, es que está en medio de un caso judicial que se relaciona con una acusación de conducción bajo los efectos de alcohol en el condado de Ventura California, el cual se dio el pasado 4 de marzo de 2026.

El pasado 4 de marzo de 2026 se dio el arresto de la cantante muy cerca de su vivienda en el condado de Ventura, y según el Departamento del Sheriff, la artista fue ingresada a la cárcel en un horario de las 3:03 am, pero posteriormente fue puesta en libertad a las 6:07 am de este mismo día.

Fue por esto que, la intérprete de “Baby One More Time”, habría considerado iniciar un tratamiento de rehabilitación y sería pieza clave en el proceso legal; además se señala que lo vería bien un juez. De hecho, tanto sus familiares como hijos y otras personas bastante cercanas, han expresado su total apoyo a su decisión de entrar el centro de rehabilitación, así lo reveló el representante de la cantante en una declaración que dio a Us Weekñy el pasado jueves 5 de marzo del presente año.