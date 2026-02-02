CONFIRMADO: Ya hay conversaciones para que BTS agregue más conciertos en México

ARMY, si no alcanzaste boleto, déjanos decirte que hay un rayo de esperanza para poder ver a BTS en su tour: resulta que ya existen contactos formales con el equipo de la agrupación para evaluar la posibilidad de agregar más conciertos en México, aunque todavía no hay fechas confirmadas. La respuesta abre la puerta a futuras negociaciones luego de la enorme demanda que generó el anuncio de su gira mundial ARIRANG 2026 en nuestro país.

¿Habrá nuevas fechas de BTS en México?

Por ahora no se han anunciado conciertos adicionales, pero sí se confirmó que, HYBE, la empresa productora vinculada a BTS ya fue contactada para analizar opciones que permitan ampliar la presencia del grupo en territorio mexicano. Todo esto luego de que se difundiera la noticia de que muchas fans se quedaron sin boletos debido a la alta demanda que tuvieron los conciertos ya programados en la Ciudad de México.

El caos que hizo que se buscaran nuevas opciones para ARMY

El interés por buscar alguna solución a los conciertos surge luego de que miles de fans quedaran sin boletos debido a la altísima demanda para los conciertos programados en la Ciudad de México. Eso sí, aunque es una buena noticia, las ARMY quieren que se solucione primero lo más importante: La mafia de los revendedores. El fandom se ha movilizado para solucionar el problema que no solo los aqueja a ellos, sino a todos los mexicanos que enfrentan precios excesivos para los eventos y mafias de revendedores abusivos que duplican o triplican el costo excesivo que ya tienen algunos eventos.

BTS comenzará su gira por Estados Unidos a partir del mes de abril en Tampa|Reuters

El impacto de BTS en México y Latinoamérica

No sabemos si se lograrán abrir más fechas o no; lo que sí sabemos es que México se ha convertido en una parada estratégica para los artistas de K-pop gracias a una de las comunidades de fans más grandes y activas del mundo. BTS es la prueba del enorme poder de convocatoria que tienen estos eventos, agotando entradas para estadios en minutos.

Lo único que se puede hacer por ahora es esperar a más noticias respecto a las nuevas fechas del concierto. Lo que sí es seguro es que las conversaciones ya comenzaron y eso ya es una señal positiva.

