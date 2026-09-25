Se CONFIRMA el regreso de BTS a México: ya hay fecha para su esperada visita al país y esto es lo que se sabe

Este jueves 22 de septiembre el público mexicano fue sorprendido al darse a conocer que el K-pop vuelve a ocupar un lugar importante bajo los reflectores en México, ya que mientras Stray Kids se prepara para presentarse este viernes 25 de septiembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, también se confirmó que BTS tiene contemplado regresar al país en 2027.

Tras el enorme recibimiento que tuvo la banda de Kpop surcoreana el pasado mes de mayo se confirmó públicamente por parte de las autoridades surcoreanas que los siete integrantes aceptaron previamente regresar a México el próximo año, mientras tanto ARMY tendrá que esperar los nuevos detalles de la información sobre los días, recintos y costo de boletos.

¿Cuándo regresará BTS a México?

Como lo mencionamos anteriormente BTS fue sorprendido por sus seguidores mexicanos cuando salieron a saludar públicamente desde la explanada de la Ciudad de México, en ese entonces RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook quedaron agradecidos por el gesto que se tuvo con ellos, ya que este encuentro provocó una enorme concentración de seguidores, según datos revelados en ese momento se lograron congregar más de 50 mil personas.

Tras la reciente visita del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung a México se reiteró que el fenómeno del Kpop regresará, sin embargo no se especificó más detalles de su próxima visita por lo que hasta el momento queda la esperanza que el público que no pudo acudir a sus pasadas presentaciones en 2027 tengan la oportunidad de difrutar del espectáculo.

México y Corea del Sur estrechan sus vínculos a través de la cultura

Actualmente las relaciones entre México y Corea del Sur han destacado por el estrecho vínculo que se tiene gracias al crecimiento del fenómeno del K-pop así como de los kdramas y toda la cultura que han intercambiado ambos países, por lo que recientemente se planteó la posibilidad de establecer en México un centro dedicado a la cultura K-pop, con música, actividades artísticas y otras expresiones de la cultura coreana.

También se contempla impulsar un espacio dedicado a la cultura mexicana en Corea del Sur. La intención es ampliar el intercambio cultural y acercar a ambos públicos a sus respectivas tradiciones. La colaboración también abarca áreas como comercio, energía, tecnología, educación, industria audiovisual y cultura.