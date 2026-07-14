BTS promociona video musical de “NORMAL” con misteriosos anuncios que enloquecen al ARMY; fecha de estreno en Spotify y resto de plataformas digitales

La boy band surcoreana ha vuelto a ser el centro de la atención gracias a una innovadora y misteriosa campaña para promocionar el video del sencillo "NORMAL", utilizando anuncios en forma de tabloide, los cuales hablan de una misteriosa reunión nocturna, despertando todo tipo de teorías y especulaciones entre la comunidad ARMY.

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¿Qué se sabe sobre el nuevo sencillo de BTS?

Para la comunidad ARMY, la misteriosa presentación de anuncios con estética de tabloide en donde se anuncia una "misteriosa reunión nocturna" ha despertado todo tipo de reacciones dentro de la comunidad, pues la estrategia provocó todo tipo de teorías sobre el nuevo sencillo.

¿Cómo, cuándo y por dónde poder escuchar el estreno de "NORMAL", el nuevo sencillo de BTS?

El nuevo video musical y la versión de BTS de "NORMAL" se estrenarán de manera exclusiva en Spotify el próximo viernes 17 de julio del año en curso y, de acuerdo con la plataforma, este es el cronograma oficial:

El lanzamiento se dividirá en distintas etapas y plataformas:



El estreno exclusivo del video musical y lanzamiento de la versión coreana en Spotify será el próximo 17 de julio, en punto de la 1:00 horas, tiempo de Corea del Sur.

El lanzamiento global del video en YouTube será por el canal oficial de HYBE LABELS y el resto de plataformas de streaming el próximo 27 de julio del 2026 a la 1:00 horas, tiempo de Corea del Sur.

La llegada oficial para estaciones de radio en Estados Unidos será durante la semana del 27 de julio del año en curso.

¿De qué trata el nuevo video del sencillo "NORMAL" de BTS?

Originalmente lanzada dentro del álbum ARIRANG, el tema funciona como una honesta confesión en donde los integrantes muestran su lado más vulnerable tras los escenarios. Este sencillo se presenta como una profunda introspectiva que habla sobre el costo emocional que trae consigo la fama mundial.