Camilo Séptimo sorprende a sus fans y confirma SUSPENSIÓN de conciertos: “Gracias por acompañarnos siempre”

Luego de reportarse el lamentable hecho de la muerte de Jonathan “Honas” Meléndez tecladista de Camilo Septimo, la agrupación sorprendió al compartir un mensaje a través de redes sociales donde indicó que debido a estos sucesos hará una pausa en sus actividades en vivo y que no se presentará en los conciertos y festivales que ya tenían agendados para lo que resta de este 2026.

Camilo Séptimo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia por lo que esta decisión ha tomado por sorpresa a sus seguidores, mediante el comunicado la agrupación mexicana explicó que necesita tiempo para afrontar la pérdida y reorganizar su camino como proyecto musical.

“Con mucha tristeza les compartimos que hemos decidido posponer todas nuestras fechas restantes de 2026, tanto los conciertos de la gira como nuestras participaciones en festivales”, comunicó la agrupación.

¿Por qué Camilo Séptimo hace una pausa?

La pausa está directamente relacionada con el duelo que atraviesan los integrantes después de la muerte de Jonathan “Honas” Meléndez, quien además de formar parte de Camilo Séptimo era productor musical y compositor.

Días antes, la banda había explicado que “las pérdidas requieren tiempo” y que necesitaban un espacio para sanar, reorganizarse y definir los siguientes pasos del proyecto. En aquella ocasión también dejaron claro que la pausa no significaba el final de Camilo Séptimo.

Ahora, la agrupación volvió a subrayar que continuará vinculada con la música y con sus seguidores. “Camilo Séptimo seguirá creando, honrando la memoria de Honas y compartiendo con ustedes a través de la música”, señalaron en su comunicado.

Además, los músicos adelantaron que buscarán reagendar la mayoría de las fechas para 2027, aunque por ahora no se han confirmado nuevas fechas. Debido a la cancelación se explicó que el público que ya haya adquirido sus boletos no pierden su dinero ya que se hará el reembolso de estos a través de la boletera por lo que se indicó que se debe de mantener informado sobre este proceso.

¿Qué se sabe hasta hoy sobre el asesinato de Jonathan “Honas” Meléndez?

Jonathan Meléndez fue asesinado el 1 de septiembre de 2026 dentro de su departamento ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, junto a su cuerpo también fue hallada sin vida su esposa, quien tenía cuatro meses de embarazo, su hija de tres años y una joven de 21 años que trabajaba en el domicilio. También fue localizado sin vida su mascota.

Tras uan serie de investifgaciones se detalló que Diego Sebastian “N” fue detenido presuntamente participar en el multihomicidio. Asimismo, se ha indicado que previó al asesinato Meléndez habría sido amenazado y presionado para entregar una cantidad considerable de dinero y al no cumplirlo fue atacado.

Por el momento, la investigación continúa y los señalados enfrentan el proceso correspondiente, por lo que cualquier responsabilidad deberá determinarse conforme avance el procedimiento judicial.