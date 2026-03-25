AL MOMENTO: Cancela el primer artista internacional del Tecate Pal’ Norte 2026 a pocos días de la realización del festival

Recientemente se confirmó la primera cancelación de un artista internacional de la próxima edición del festival Tecate Pal’ Norte, misma que se celebrará este fin de semana del 27, 28 y 29 de marzo y que ha dejado a miles de fanáticos desconcertados, pues se trataba de uno de los shows más esperados del festival que contará con Tyler, The Creator, Interpol, Deftones, Guns N' Roses, Grupo Frontera o Zoé.

Ante una ola de cancelaciones masivas dentro de México, los grandes festivales no han sido la excepción, pues se ha tenido que “bajar” Kikuo, al artista japonés que era uno de los actos más esperados a pocos días de su tan esperada presentación.

¿Por qué canceló Kikuo en el Tecate Pal’ Norte 2026?

De acuerdo con la promotora Ocesa, este compositor y productor japonés canceló su presentación en el festival debido a problemas de logística, deslindando tanto al talento como a los organizadores de su cancelación, aunque en redes sociales, varios seguidores de Kikuo comentan que podrían haber más motivos sobre esta cancelación.

¿Qué pasó con los conciertos de Kikuo en México?

Como si no fuera suficiente con la cancelación de Kikuo en el Tecate Pal’ Norte, también tuvo qué informar que sus presentaciones en el C4 Concert House de Guadalajara que se estaría llevando a cabo el martes 31 de marzo y en el Pabellón Oeste de la CDMX del jueves 02 de abril tampoco se realizarán.

Está cancelación se suma a las que simultáneamente han ocurrido en nuestro país en las últimas semanas por el mismo problema de logística, sin mayor detalle hacia los fanáticos.

¿Quién es Kikuo?

A través de los años Kikuo se ha vuelto bastante popular por su incursión en el género llamado Vocaloid, caracterizado por ritmos alegres e incluso infantiles y sus letras oscuras, siendo uno de los artistas más virales en redes sociales y que se ha hecho de una base sólida de seguidores por todo mundo.