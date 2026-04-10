Carin León sorprende al encabezar festival musical en Tokio; en el “Summer Sonic 2026”

El cantante Carin León ha causado furor en redes sociales luego de anunciar que forma parte de los artistas que se presentarán en el “Summer Sonic 2026” en Tokio, Japón. Esta noticia ha sorprendido a todos sus fans ya que representa ampliar su público y llevar el género musical a otra parte del mundo, especialmente donde no se conoce demasiado.

¿Cuándo se presentará Carin León en el “Summer Sonic 2026”?

El festival se llevará a cabo el 14, 15 y 16 de agosto. Sin embargo, el intérprete de “El amor de mi herida” se presentará solo en las primeras dos fechas. El día 15 de agosto se presentará en el Beach Stage en Tokio mientras que el 16 del mismo mes lo hará en Osaka en el escenario Mountain Stage.

¿Qué artistas mexicanos se presentarán en el “Summer Sonic 2026”?

No solo Carin León se presentará en Japón sino también Latin Mafia así como la cantante Paloma Morphy, quién en 2025 ganó el Latin Grammy como “Mejor Artista Nueva”, por lo que el talento mexicano y la música del país continúan rompiendo barreras geográficas. Ambos artistas se presentarán el 15 de agosto en Tokio.

¿Qué es el “Summer Sonic 2026"?

El “Summer Sonic 2026” es un festival de música que se llevará a cabo en dos ciudades de Japón: Tokio y Osaka. Este evento celebra en esta ocasión su aniversario número 25, mismo que se caracteriza por el predominio de artistas del género musical rock e indie. Sin embargo también hay artistas internacionales. Este evento ha sido históricamente muy importante para la música ya que ha registrado 300 mil visitantes y Radiohead, Metallica, Daft Punk y Queen han sido algunos de sus headliner.

¿Qué headliners se presentarán en el “Summer Sonic 2026"?

Además de Carin León en esta edición algunos de los headliners que forman parte del cartel son: The Strokes, Ado, L'Arc en Ciel, Bump Of Chicken, Jennie, Jamiroqual, David Bryne. Sin embargo también destacan otros artistas como Fka Twings, Kasabian, Keshi, Audrey Nuna, BabyMonster, Cardinals, Chloe Qisha, Alex Warren, Be first, Steve Lacy, Suede, Pretty Bleak, Sekou, Wisp, Viagra Boys, mgk, Le sserafm, Pentatonix, Holly Humberstone, Florence Road, South Arcade, entre otros.