Coachella 2026: Cachirula y Loojan, los mexicanos que se presentarán en el festival

Coachella se ha posicionado como uno de los festivales más importantes en la industria musical a nivel internacional. Por sus escenarios se han presentado leyendas como Paul McCartney, Bob Dylan, Beyonce, Björk, por mencionar algunos, sin embargo, también se han hecho presentes bandas y artistas mexicanos con carreras consolidadasy quienes van rumbo al estrellato, como es el caso de Cachirula y Loojan, un dúo de reggaetoneros que buscan ganarse al público estadounidense el próximo año.

El escenario que será testigo del regreso de Justin Bieber también recibirá a Julieta Sánchez y Eder Ulises Luján, mejor conocidos como Cachirula y Loojan, quienes han forjado gran parte de su carrera en la escena independiente del reggaeton mexicano. Actualmente, cada uno cuenta con más de 4 millones de reproducciones en Spotify.

Su más reciente éxito fue haber llevado ‘SEXOLANDIA 2’ al Auditorio BB de la Ciudad de México el pasado 5 de septiembre. Además, hace unos días lanzaron un cover de ‘Rastaman-Dita’ de Molotov. El próximo 22 de noviembre se presentarán en el Coca Cola Flow Fest en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la capital mexicana, en donde también estarán J Balvin, Don Omar, Young Miko, y Nicky Jam, entre otros.

¿Quiénes se presentarán en el Coachella 2026?

El Coachella del próximo año se llevará a cabo del 10 al 19 de abril en Indio, California en Estados Unidos. Además de Justin Bieber, Sabrina Carpenter, The XX, The Strokes, Karol G y Young Thug forman parte de los headliners del festival, pero también se presentarán Disclosure, Turnstile, Interpol, Major Lazer, Iggy Pop, Foster The People, entre otros.

Los precios de los boletos de Coachella varían, pues van desde los pases generales en 549 dólares al VIP que va alrededor de los mil 119 dólares, pero quienes asistieron en las ediciones de2024 o 2025 podrán acceder a ellos antes que nadie, mientras que el resto de los interesados el registro previo se tiene que realizar en la página web del festival.

