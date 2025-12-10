¿Frente frío 19 y lluvias afectarán el concierto de Bad Bunny en México 2025? El Servicio Meteorológico Nacional responde

El rey del trap ya está en México y muchos fanáticos de Bad Bunny están esperando con ansias el momento de escuchar sus mejores temas. El cantante dará hasta 8 conciertos en el Estadio GNP Seguros, sin embargo, el clima siempre hace de las suyas y aquí te diremos cómo podría afectar el Frente Frío 19 a la Ciudad de México.

¿Cuándo son los conciertos de Bad Bunny en la CDMX en diciembre de 2025?

Los conciertos de Bad Bunny iniciarán este miércoles 10 de diciembre, y serán de la siguiente manera: jueves 11, viernes 12, lunes 15, martes 16, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre. Todos iniciarán en punto de las 21:00 horas tiempo del centro de México, menos el último, este comenzará a las 20:00 horas.

¿El Frente Frío 19 afectará los conciertos de Bad Bunny en diciembre?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el Frente Frío 19 sí se mantendrá como un fenómeno estacionario en el territorio nacional hasta el 12 de diciembre, sin embargo, se espera que, durante el siguiente fin de semana, el país se vea afectado con un nuevo sistema frontal.

Entonces, los conciertos del Conejo Malo que se verán afectados en la CDMX serán los del miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de diciembre. El SMN dio a conocer que, las temperaturas se mantendrán templadas en el transcurso del día, sin embargo, durante la noche del miércoles 10 de diciembre para la madrugada del jueves 11, se esperan mínimas de 0 a 5° en algunas zonas serranas cercanas.

Este es el posible list que cantará Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros

Bloque 1:

La Mudanza

Pitorro de coco

Callaita

Baile inolvidable

Nuevayol

Interludi

Turista

Segundo bloque:

Café con ron

Ábreme paso

Te deseo lo mejor

Diles

Safera

Efecto

Yo perreo sola

Velda

Titi me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

Voy a llevarte pa PR

Me porto bonito

Bichiyal

Monaco

Canción sorpresa

Bloque 3

DTMF

El apagón

Cómo se siente

No me conoce

Tarot

Jacobo Morales Interludi

Ojitos lindos

La canción

Bokete

Dákiti

kloufrens

Eoo

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros?

Si vienes en metro, puedes bajarte en la estación de Velódromo, Ciudad Deportiva o Puebla; todas estas pertenecen en la Línea 9 que es la de color café. En caso de que llegues en Metrobús, las estaciones más cercanas son las de Upiicsa y El Rodeo, estas pertenecen a la Línea 2, sin embargo, ten en cuenta que deberás caminar una distancia considerable y que el acceso al Estadio GNP Seguros dependerá del boleto que tengas.

¿Habrá estacionamiento en el concierto de Bad Bunny?

En caso de que llegues en auto, el estacionamiento general de este recinto se encuentra en la Puerta 15, pero antes deberás consultar si aún se tiene disponibilidad. La dirección para buscar en Google Maps es: Viaducto Río de la Piedad S/n, Granjas México, Iztacalco.

