Paso a paso: cómo conseguir boletos para ver a Los Ángeles Azules y Sofi Tukker en LIV Golf CDMX 2026

Se acerca el momento para disfrutar una de las mejores experiencias que podrás vivir en CDMX. El LIV Golf Mexico City 2026 se celebrará del 16 al 19 de abril en el Club de Golf Chapultepec en la CDMX, e incluirá conciertos de Los Ángeles Azules (17 de abril) y Sofi Tukker (18 de abril). Y si tú quieres bailar y disfrutar de la música, los boletos ya están disponibles en línea y te recomendamos comprarlos con anticipación, ya que el acceso a los shows está incluido con la entrada del día correspondiente.

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¿Cuáles son los conciertos del LIV Golf Mexico City 2026 y qué precio tienen?

En el evento hay dos shows principales:



Los Ángeles Azules : viernes 17 de abril

: viernes 17 de abril Sofi Tukker: sábado 18 de abril

Si tienes muchas ganas de asistir a los conciertos, debes tomar en cuenta que el boleto para el viernes tiene un precio de $1,934 MXN y el del sábado de $1,806 MXN.

Paso a paso para comprar tus boletos

Si no tienes idea de cómo se hace el proceso para adquirir tus boletos, es muy sencillo; nosotros te explicamos paso a paso:



Ingresa al sitio oficial de LIV Golf Tickets Vete hasta el final del sitio web, ahí encontrarás el apartado de "boletos" Da clic en boletos Selecciona el boleto que sea de tu interes Inicia sesión Realiza el pago y guarda tu confirmación

Te aconsejamos, como siempre, comprar tus boletos con mucho tiempo de anticipación para que puedas asegurar tu entrada.

¿Dónde es el evento?

El evento se llevará a cabo en el Club de Golf Chapultepec, uno de los recintos más exclusivos de la ciudad. Se encuentra en la Avenida del Conscripto 425, Naucalpan.

¿Cómo llegar al Club de Golf Chapultepec?

Si vas a llegar en auto, te recordamos que hay estacionamientos cercanos al club de golf. Eso sí, sal con bastante tiempo de anticipación, ya que hay tráfico por la zona.