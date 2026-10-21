"¿Cómo se ama?”, letra completa y significado detrás de la canción nominada a los Latin Grammy 2026 de Jorge Drexler

La canción “¿Cómo se ama?” de Jorge Drexler está nominada a dos categorías principales del Latin Grammy 2026, tanto como Grabación del Año como en Canción del Año. Aunque su lanzamiento fue en marzo de este año, muchos han revivido la euforia por la letra y el significado del tema que forma parte del disco “Taracá”.

¿Cuál es el significado de "¿Cómo se ama?", de Jorge Drexler?

De acuerdo con la página oficial de Jorge Drexler en los Latin Grammy, la canción “¿Cómo se ama?” habla de una experiencia que muchas personas pueden reconocer: sentir que han olvidado cómo amar, incluso cuando todavía tienen ganas de hacerlo. A través de una voz vulnerable, el protagonista intenta comprender por qué algo que antes parecía espontáneo ahora se ha vuelto complicado.

En lugar de presentar el amor como una experiencia idealizada, Drexler explora las dudas, la inseguridad y la sensación de no saber cómo acercarse nuevamente a otra persona. La canción utiliza referencias al mundo digital y a las instrucciones para mostrar, con cierta ironía, cómo buscamos respuestas externas para comprender sentimientos que no siempre pueden explicarse con lógica.

¿Qué ha dicho Jorge Drexler sobre el amor y sus canciones?

En una entrevista con El Español, el cantante explicó que la pregunta que da título a la canción refleja una situación dolorosa: la de alguien que ha perdido el camino para conectar con otra persona. La música tiene un tono amable, pero la historia que cuenta es mucho más triste de lo que parece a primera escucha.

Por otra parte, la Academia Latina de la Grabación también ha compartido contenido sobre el proceso creativo del artista. En el video Jorge Drexler cuenta la bonita historia detrás de "Nominao", el músico habla sobre otra de sus composiciones, una referencia que permite acercarse a su manera de construir canciones a partir de experiencias e historias personales.

La letra completa de “¿Cómo se ama?" de Jorge Dexler

Si quieres leer la letra completa, puedes consultar la página de ¿Cómo se ama?, de Jorge Drexler, en Musica.com. A continuación, una trascripción:

