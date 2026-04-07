¡Atención fan de AC/DC! Este es el mapa OFICIAL de los accesos al concierto, horarios, rutas y más
Conoce el mapa oficial de los accesos para el concierto de AC/DC en el Estadio GNP de la Ciudad de México.
Este martes darán inicio los conciertos de AC/DC en la Ciudad de México por lo que si tienes pensado lanzarte, te compartiremos todo lo que debes saber para que vivas un día completamente único, pues con casi 17 años de ausencia, el regreso de esta banda a tierras aztecas era algo que ya parecía un sueño.
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Si bien AC/DC se ha consagrado dentro de los salones del rock como una de las mejores bandas de todos los tiempos, el verles en vivo es todo un sueño para muchos fanáticos mexicanos, por ello fue que sus tres fechas en la CDMX están a nada de ser un sold-out, por ello te contaremos todo lo que necesitas saber de este concierto.
¿A qué hora y cómo son los accesos para el concierto de AC/DC?
A través de sus redes sociales, Ocesa informó que las puertas se abrirán en punto de las 5:00 pm, por lo que tendrás bastante tiempo para encontrar el lugar ideal, pues la banda liderada por el mítico guitarrista Angus Young estará subiendo al escenario en punto de las 9:00 pm., aunque la banda telonera, The Pretty Reckless se presentará a las 7:30 pm.
Por otro lado, también se compartieron las rutas y accesos dentro del Estadio GNP, esto con el fin de que puedas encontrar su asiento en caso de que estés en gradas y así no tengas mayor problema.
Los accesos serán por la Puerta 6, la cuál se encuentra sobre Viaducto, a unos pasos del Metro Ciudad Deportiva, donde podrán entrar quienes tengan Acceso A,B, C y D. El otro acceso será por Puerta 15, misma que se encuentra sobre la Añil y que permitirá el avance de los asistentes que tengan Acceso D, E, F y G.
¿Cómo llegar al concierto de AC/DC en el Estadio GNP de la Ciudad de México?
El Estadio GNP se encuentra en la alcaldía Iztacalco sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco y como sabemos que tiene varios accesos, te compartiremos las rutas que necesitas saber para que llegues al concierto de AC/DC.
- Llegar en Metro: Las dos estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (color café), misma que recorre de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando.
- Llegar en Metrobús: Si prefieres usar este transporte, tienes que bajarte en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál va de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro.
- Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.
- Si decides llegar en un vehículo particular, deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos y de lo concurridas que puedan estar las avenidas antes mencionadas.