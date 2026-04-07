¡Atención fan de AC/DC! Este es el mapa OFICIAL de los accesos al concierto, horarios, rutas y más

Este martes darán inicio los conciertos de AC/DC en la Ciudad de México por lo que si tienes pensado lanzarte, te compartiremos todo lo que debes saber para que vivas un día completamente único, pues con casi 17 años de ausencia, el regreso de esta banda a tierras aztecas era algo que ya parecía un sueño.

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Si bien AC/DC se ha consagrado dentro de los salones del rock como una de las mejores bandas de todos los tiempos, el verles en vivo es todo un sueño para muchos fanáticos mexicanos, por ello fue que sus tres fechas en la CDMX están a nada de ser un sold-out, por ello te contaremos todo lo que necesitas saber de este concierto.

¿A qué hora y cómo son los accesos para el concierto de AC/DC?

A través de sus redes sociales, Ocesa informó que las puertas se abrirán en punto de las 5:00 pm, por lo que tendrás bastante tiempo para encontrar el lugar ideal, pues la banda liderada por el mítico guitarrista Angus Young estará subiendo al escenario en punto de las 9:00 pm., aunque la banda telonera, The Pretty Reckless se presentará a las 7:30 pm.

Por otro lado, también se compartieron las rutas y accesos dentro del Estadio GNP, esto con el fin de que puedas encontrar su asiento en caso de que estés en gradas y así no tengas mayor problema.

Los accesos serán por la Puerta 6, la cuál se encuentra sobre Viaducto, a unos pasos del Metro Ciudad Deportiva, donde podrán entrar quienes tengan Acceso A,B, C y D. El otro acceso será por Puerta 15, misma que se encuentra sobre la Añil y que permitirá el avance de los asistentes que tengan Acceso D, E, F y G.

¿Cómo llegar al concierto de AC/DC en el Estadio GNP de la Ciudad de México?

El Estadio GNP se encuentra en la alcaldía Iztacalco sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco y como sabemos que tiene varios accesos, te compartiremos las rutas que necesitas saber para que llegues al concierto de AC/DC.

