Concierto de AC/DC en la Ciudad de México: Horarios oficiales, setlist y cómo llegar al Estadio GNP, todo lo que debes de saber

Este martes 07 de abril se estará llevando a cabo el primero de los tres conciertos de la mítica banda de hard rock AC/DC tras casi 17 años de ausencia en la Ciudad de México como parte de la gira 'Power Up Tour' con la que estará haciendo vibrar a la capital.

Sin duda alguna esta semana ha sido una de las más esperadas de todos los fanáticos del rock pues desde el anuncio de esta serie de conciertos en el Estadio GNP de la CDMX, los fanáticos del rock no ocultaron su emoción por ver a Angus Young, Brian Jhonson y compañía tocar sus mejores éxitos.

¿Cuál es el setlist de AC/DC en la Ciudad de México?

De acuerdo a las últimas presentaciones de la bandas originaria de Australia y Reino Unido, se espera que podamos escuchar un setlist lleno de éxitos que han sonado a lo largo de toda la trayectoria de esta histórica banda como lo son:



If You Want Blood (You've Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

Highway to Hell

Shoot to Thrill

Sin City

Jailbreak

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

High Voltage

Riff Raff

You Shook Me All Night Long

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

T.N.T.

For Those About to Rock

¿A qué hora inicia el concierto de AC/DC en el Estadio GNP?

Se ha informado que los accesos para el concierto de AC/DC abrirán en punto de las 5:00 pm y aunque el show de estos iniciará a las 9:00 pm es importante que llegues a buen tiempo pues las zonas generales podrían ser rápidamente acaparadas pues prácticamente es una fecha sold-out.

Además de que la banda The Pretty Reckless se estará presentando como acto telonero de esta noche histórica, por lo que es muy recomendable no perderse ni un momento de este concierto.

¿Cómo llegar al concierto de AC/DC en el Estadio GNP de la Ciudad de México?

El Estadio GNP se encuentra en la alcaldía Iztacalco sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco; una zona que puede ser bastante concurrida, por lo que te recomendaremos algunas rutas alternas para que llegues a tu concierto sin ningún contratiempo.

