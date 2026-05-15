⁠De ‘Dai Dai’ a ‘Waka Waka’: Estas son las 4 canciones que Shakira ha lanzado para la Copa Mundial de la FIFA a lo largo de los años

A escasos días de la justa veraniega, Shakira sorprende con el lanzamiento de “Dai Dai”, una colaboración con Burna Boy para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con este nuevo lanzamiento, anunciado desde el emblemático Maracaná, la Loba ha dejado en claro por qué es la reina de los temas futboleros, pues sus canciones destacan como las más exitosas en la historia del torneo.

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Las 4 canciones que Shakira ha lanzado para la Copa Mundial de la FIFA y siguen siendo un éxito

Con ‘Dai Dai’, Shakira suma un total de cuatro canciones para la Copa Mundial de la FIFA. A diferencia de otros temas compuestos para el torneo, los sencillos de la colombiana siguen siendo grandes éxitos.

Hips Don’t Lie - Bamboo (2006)

Shakira incursionó en la Copa Mundial de la FIFA en 2006, con el lanzamiento de “Bamboo”. Este tema es una adaptación de “Hips Don’t Lie” con letras futboleras. Si bien no se trató de la canción oficial, sí obtuvo un gran recibimiento por parte de la afición, especialmente la latina.

Waka Waka (2010)

La canción que lo cambió todo. "Waka Waka (This Time for Africa)" fue presentada en Sudáfrica 2010 y al día de hoy se posiciona como una de las canciones más populares, no sólo en la historia del torneo sino también en la trayectoria artística de la colombiana.

La La La (2014)

Esta canción tampoco fue oficial, sino que se trató de una colaboración con una reconocida marca de yogur. Si bien no alcanzó el éxito del "Waka Waka", sí sonó bastante fuerte a lo largo del torneo. Además, el video musical destaca por contar con la participación de grandes estrellas del fútbol, como Messi, Neymar, Piqué y Falcao.

Dai Dai (2026)

A escasas horas de su estreno, Dai Dai ya se ha convertido en la canción favorita de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este éxito es una colaboración con el artista Burna Boy y se espera que sea interpretada en el primer show de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues la artista ya fue confirmada como estrella del show.