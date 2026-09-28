Así se construyó la magia de Disney en Concierto “Un recorrido musical": del ensayo al gran escenario

Desde los ensayos hasta el momento de salir al escenario, artistas, músicos y productores trabajaron para convertir las canciones más queridas de Disney en una experiencia en vivo. El resultado fue una noche llena de música, nostalgia y emoción, con voces como Carmen Sarahí, Romina Marroquín, Irma Flores y Jair Campos, acompañadas por la Orquesta Sincrophonia bajo la dirección de Rodrigo Cadet.