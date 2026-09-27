EN EXCLUSIVA: Así fue el ensayo de Disney en Concierto y las voces originales revelan lo que se vivirá en “Disney en Concierto: Un Recorrido Musical”

Las canciones de Disney que alguna vez acompañaron a millones de niños y adultos están listas para cobrar vida nuevamente pero esta vez frente a una orquesta y con las voces que forman parte de algunas de las historias más queridas. Este domingo 27 de septiembre en el Auditorio Nacional se realizará la única función de “Disney en Concierto: Un Recorrido Musical”, una producción organizada por Disney y Anime Music Lab que reunirá a la Orquesta Sincrophonia, coro, banda y voces originales.

¿Cómo sorprenderá Anime Music Lab en colaboración con Disney?

Durante los ensayos previo al gran concierto en el Coloso de Reforma, Carlos López y Erika Rodríguez, productores de Anime Music Lab, revelaron para Azteca 7 que trabajar de la mano de Disney representa una oportunidad para llevar su sello a un universo que forma parte de la memoria de distintas generaciones.

Asimismo, Anime Music Lab explicó que su trabajo consiste en crear experiencias musicales inmersivas con licencias oficiales, combinando orquestas en vivo y una producción cuidada para conectar al público con franquicias reconocidas. Para este proyecto, la productora Erika Rodríguez describe el espectáculo como un viaje musical que reúne nostalgia, imaginación y arreglos sinfónicos.

En el día de pruebas Carlos López destacó precisamente el tamaño de la producción la cual está compuesta por alrededor de 80 músicos en escena, además de coro, banda y solistas. Mientras Rodríguez explicó que tuvieron oportunidad de trabajar sobre el repertorio y agregar el sello de Anime Music por lo que esta presentación es sumamente original: “Es un show que la gente no ha escuchado antes”.

El repertorio reunirá diferentes épocas de Disney el cual consta de títulos como La Sirenita, El Rey León, Aladdín, Hércules, Frozen, Enredados y La Bella y la Bestia, entre otros. López, indicó que este proyecto también tiene un significado personal ya que recordó que creció viendo películas como El Rey León y Hércules y que nunca imaginó que terminaría produciendo un concierto con aquellas canciones.

¿Qué significó para Rodrigo Cadet transformar las canciones para una orquesta?

Al frente de la parte musical estará Rodrigo Cadet, director musical del espectáculo, quien explicó que uno de los mayores desafíos fue trasladar las canciones que fueron creadas y grabadas en estudio a un escenario donde todo ocurre en tiempo real.

“En un estudio existe la posibilidad de repetir tomas, editar y elegir posteriormente la mejor interpretación. En un concierto, en cambio, músicos, coro, banda y solistas deben estar preparados para tocar las piezas prácticamente de manera inmediata”.

Cadet explicó que puede escuchar hasta 60 líneas musicales simultáneamente, una capacidad que le permite detectar rápidamente cuando existe un desajuste y detener el ensayo para corregirlo.

Para él, una de las grandes razones para realizar este proyecto fue precisamente mostrar al público cómo suenan estas composiciones cuando son interpretadas por personas reales y en vivo.

Además, reconoció que trabajar con música que escuchó desde pequeño tiene un componente especial y reveló que una de sus canciones favoritas dentro del mundo Disney es “Hombres de acción”, de Mulan.

Rodrigo Caret: Dirección de orquesta y artistaica en Disney en Concierto: Un Recorrido Musical

¿Quiénes son las voces originales de Disney que harán vibrar el Auditorio Nacional?

Varios de los fans de Disney serán sorprendidos durante “Disney en Concierto: Un Recorrido Musical” ya que contará con la presencia de Jair Campos, quien es la voz de La Bestia en la versión el live action y aseguró que formar parte de este proyecto representa un sueño cumplido desde su infancia. “Ten cuidado con lo que sueñas porque se te puede cumplir y a mí se me cumplió”, expresó.

Jair Campos voz de Bestia en La Bella y la Bestia ensayando para Disney en Concierto: Un Recorrido Musical

A esta presentación también se suma Irma Flores quien ha interpretado a la princesa Jazmín de Aladdín y recordó que de niña utilizaba un desodorante como micrófono mientras soñaba con cantar e interpretar a sus princesas favoritas. Ahora, llegar al Auditorio Nacional representa la materialización de aquel sueño. “Les quiero ofrecer mi voz con toda honestidad, con mucho amor”, compartió.

La magia también llegará con Carmen Sarahí y Romina Marroquín, voces originales de Elsa y Anna de Frozen, ambas hablaron sobre la amistad que han construido y bromearon sobre las similitudes entre su relación y la de sus personajes y afirmaron que no de los momentos más esperados será la interpretación de “Libre soy”, ya que es una canción que ambas esperan compartir con el público. También resaltaron que cantar frente a miles de personas permite conectar de una manera especial con quienes ríen, se emocionan o incluso lloran al escuchar estas historias.

Irma Flores, Carmen Sarahí y Romina Marroquín en ensayos de “Disney en Concierto: Un Recorrido Musical”