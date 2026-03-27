Deftones, Carolina Durante, Purple Disco Machine y más: Estos son los MEJORES conciertos en CDMX este fin de semana del 27, 28 y 29 de marzo
Estos son los mejores conciertos que habrá en la Ciudad de México este fin de semana del 27, 28 y 29 de marzo.
Estamos entrando a una de las semanas más activas en cuanto a conciertos en la Ciudad de México pues como nuestro país estará recibiendo una gran cantidad de artistas por el festival Tecate Pal’ Norte, muchos aprovechan esta semana para presentarse en distintos lugares del territorio.
Como ya nos tiene acostumbrados, la CDMX estará siendo testigo de grandes actos en vivo en este fin de semana del 27, 28 y 29 de marzo, por lo que te dejaremos una lista con nuestras mejores recomendaciones.
¿Qué conciertos habrá en la CDMX este fin de semana?
- La ya veterana banda de música reggae, Antidoping estará presentándose en el Multiforo Alicia donde harán sonar sus mejores éxitos este viernes 27 de marzo.
- Otro de los conciertos más esperados es el del DJ alemán Purple Disco Machine, quien estará presentándose en el Frontón Bucarelli el sábado 28 de marzo.
- La banda española de indie rock Carolina Durante estará presentando sus mejores canciones este sábado en el Foro Puebla, en lo que promete ser una noche legendaria.
- El ícono del indie rock argentino que conquistó a todos los países de habla hispana con la banda Él Mató a un Policía Motorizado, Santiago Motorizado, estará llevando su proyecto en solitario y más sorpresas al Lunario del Auditorio Nacional el 28 de marzo.
- Porque no todo lo son los guitarrazos, Remy Valenzuela llegará con sus grandes éxitos de la música regional al Auditorio Nacional este próximo domingo 29 de marzo.
- Quizá uno de los conciertos más esperados del año: Deftones llegarán al Palacio de los Deportes este domingo 29 de marzo en una noche que probablemente será épica donde escucharemos grandes himnos de la banda.
- Tras haber ganado gran popularidad por hacer covers de The Strokes, la banda Pacífica estará llegando al Foro Indie Rocks! en lo que se espera que suenen sus canciones de su disco debut que las ha hecho girar por el mundo.