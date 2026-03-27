Deftones, Carolina Durante, Purple Disco Machine y más: Estos son los MEJORES conciertos en CDMX este fin de semana del 27, 28 y 29 de marzo

Estamos entrando a una de las semanas más activas en cuanto a conciertos en la Ciudad de México pues como nuestro país estará recibiendo una gran cantidad de artistas por el festival Tecate Pal’ Norte, muchos aprovechan esta semana para presentarse en distintos lugares del territorio.

Como ya nos tiene acostumbrados, la CDMX estará siendo testigo de grandes actos en vivo en este fin de semana del 27, 28 y 29 de marzo, por lo que te dejaremos una lista con nuestras mejores recomendaciones.

¿Qué conciertos habrá en la CDMX este fin de semana?