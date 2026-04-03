¿La semana de The xx y eventos GRATIS? Estos son los conciertos que habrá en la CDMX este fin de semana del 03, 04 y 05 de abril

Este fin de semana de Semana Santa las actividades no paran en la Ciudad de México, pues aunque muchos chilangos salen, hay una gran cantidad de personas que se quedarán y asistirán a algunos de los eventos musicales más esperados de todo el año en nuestro país.

Semana a semana la CDMX es testigo de grandes conciertos y esta semana no será la excepción, pues además de grandes conciertos, viviremos eventos de todo tipo en una urbe que no sabe parar, por lo que es considerada como capital cultural del mundo, por ello te compartiremos nuestra agenda con los mejores conciertos.

¿Qué conciertos habrá en la CDMX este fin de semana?

The xx: Será este viernes 03, 04 y 05 de abril que la banda británica estará regresando a la CDMX tras varios años de espera en conciertos históricos que formarán parte de su regreso a los escenarios en el Pepsi Center.

Jamie xx: Como si el regreso de The xx no fuera suficiente, una parte de la banda se estará presentando con su DJ set en el venue SundaySunday, donde los beats electrónicos no pararán este sábado.

Sebastian Leger: El reconocido DJ francés estará llegando con lo mejor del house a Looloo este viernes, en lo que se espere que sea una noche mágica y llena de éxitos que te harán bailar toda la noche.

Battle For Atlantis Bowl: Este evento completamente gratuito tendrá competencias de skateboarding y un épico concierto de punk y hardcore en el skate park Parcur de Chapultepec este sábado y domingo donde estará bandas como Los Agallas, Cambiar, Wayfourth, 90 Segundos, Dissolution, entre otros más.



Este evento completamente gratuito tendrá competencias de skateboarding y un épico concierto de punk y hardcore en el skate park Parcur de Chapultepec este sábado y domingo donde estará bandas como Los Agallas, Cambiar, Wayfourth, 90 Segundos, Dissolution, entre otros más. Joost Klein: El rapero de Países Bajos estará llegando por primera vez a la Ciudad de México este sábado en el Pabellón Oeste donde sus mejores pistas sonarán sin ninguna duda.