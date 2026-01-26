¿Por qué amagaban con manifestarse las ARMY sobre los boletos de BTS en México en la Embajada de Corea del Sur?

¡Nada les detiene! Este lunes 26 de enero de 2026, fans de BTS anunciaron que realizarían una nueva manifestación en la Ciudad de México para exigir precios justos y transparencia en la forma en la que se vendieron boletos del tour Arirang. Esto a raíz de que la preventa estuviera marcada por fallas técnicas, presunto acceso privilegiado para revendedores y reventa inmediata con precios tan inflados que llegan a rebasar los 119 mil pesos.

¿Por qué está marchando ARMY en CDMX hoy?

El motivo principal de la protesta es claro: ARMY exige boletos a precios justos tras detectar una serie de irregularidades durante la preventa. Entre las principales quejas están:



Caídas y fallas técnica s durante la preventa

s durante la preventa Sospechas de accesos “preferentes” para revendedores

Reventa inmediata con precios exagerados

con precios exagerados Boletos revendidos en plataformas externas con costos imposibles

Y es que pareciera que la suerte les sonríe más a los estafadores, pues mientras muchos fans se quedaron en filas virtuales eternas, las mafias, como por arte de magia, aparecieron de inmediato con una lista de precios sin sentido.

Army la lucha continua, todos queremos mas fechas para BTS pero el problema no se acaba si no se combate desde la raiz.



NO A LA REVENTA EN MEXICO

#DiNoALaReventaARMY #ARMYMXNoCompraReventa pic.twitter.com/aqStamV0Dn — f_eliz (@Lirave2) January 26, 2026

¿Dónde será la manifestación y qué zona está afectada?

De acuerdo con lo que reporta la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la concentración será en:

Embajada de la República de Corea: López Díaz de Armendariz No. 110, colonia Lomas de Chapultepec IV Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Los precios de BTS en México: el origen del enojo

Los precios oficiales en CDMX encendieron la polémica no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, especialmente por el costo del paquete más alto, que era el VIP con un precio de $17,782 MXN. Este precio colocó a México como el país con los precios más altos para la gira. Este precio ya era un golpe duro para las ARMY, pero el verdadero “insulto” vino cuando comenzaron a circular los precios de los boletos revendidos con cifras absurdas, donde el boleto VIP ha alcanzado hasta un costo de 119 mil pesos.

Una de las plataformas señaladas por ARMY es Viagogo, donde ya aparecen entradas con precios que dejaron a todos en shock, no solo porque resulta sospechoso que plataformas como estas consigan decenas de boletos cuando supuestamente están limitadas, sino porque el precio representa un abuso.

|Crédito: Viagogo

Esta no es la única plataforma donde puedes encontrar dichos precios; son varios los sitios y personas que han puesto precios excesivos. A continuación te dejamos un aproximado de los precios que alcanzan en cada sección:



Sección 9: $121,992 MXN

Sección 21 : $59,679 MXN a $121,992 MXN

Sección VE10: $49,732 MXN

Sección NA11A: $34,121 MXN

Sección NA13C: $28,418 MXN

VIP: $119,340 MXN por un solo boleto.

Lo que ARMY busca lograr con esta protesta

Se metieron con el fandom equivocado, pues aunque esto es el pan de todos los días, ARMY está formado por fans muy organizados, los cuales están decididos a terminar con estos abusos generando presión pública. Lo que ARMY quiere conseguir es que exista regulación, vigilancia y acciones reales contra la reventa, además de condiciones más claras para futuras ventas.

