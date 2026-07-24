¿Fifth Harmony regresa? Publicación en Instagram desata fuertes rumores entra las fans, ¿de qué se trata?

A través de redes sociales como X e Instagram la cuenta oficial de la banda Fifth Harmony hizo una publicación: una foto con el fondo negro sobre el cual destacan dos palabras en blanco 'Fifth Harmony', publicación que sale en colaboración con Lauren Jauregui, Ally Brooke y Dinah Jane, tres de las cinco miembros originales del mítico grupo formado en el programa The X Factor.

El copy de la publicación dice algo todavía más críptico: "happy birthday to us. next week.", un texto que en español se traduciría como "feliz cumpleaños a nosotras. Siguiente semana.", y después de que Lauren Jauregui compartiera ese post en sus historias todo rápidamente se volvió una bola de rumores: ¿qué es lo que viene la siguiente semana? ¿será que se viene el regreso del grupo?

Recordemos que Fifth Harmony se formó un 27 de julio del 2012 a través del programa de talentos en su versión Estados Unidos, y fue en el 2018 que el grupo tomó una pausa indefinida.

Fifth Harmony en el concierto de los Jonas Brothers

A estas pistas se le suma un hecho que, para todas las harmonizers, fue decisivo para casi asegurar el regreso de las Fifth Harmony: Ally Brooke, Normani, Dinah Jane y Lauren Jauregui se reunieron después de siete años para presentarse en un concierto de los Jonas Brothers, algo que agarró de sorpresa a todos.

Como era de esperarse esta aparición sorpresa no incluyó a Camila Cabello, quien se habría separado de la banda por allá de diciembre del 2016, cuando anunció que se concentraría en su carrera como solista, algo que lleva haciendo desde que dejó Fifth Harmony.

¿Qué podemos esperar del aniversario de Fifth Harmony?

Sería casi masoquista esperar que tendremos nueva música por parte de Fifth Harmony, y también lo sería pensar que Camila Cabello regresaría para reencontrarse con sus demás compañeras. La realidad es que hasta no tener información confirmada lo mejor es no esperar nada, sin embargo, los rumores no dejan de decir que podría tratarse tanto de un nuevo álbum, como de una pequeña gira de conciertos de las cuatro que quedaron al final o algún video especial para agradecer a los fans que siguen escuchando su música.

Esperemos que en los siguientes días revelen un poco más de pistas para saber si nos emocionamos a gusto o mejor no.