La carta sobre BTS ya llegó a Corea del Sur: el movimiento ARMY escala a nivel diplomático

Está sucediendo. El gobierno de Corea del Sur confirmó que recibió la carta diplomática enviada por la presidenta, en la que solicita facilitar nuevas presentaciones de BTS en México o, en su defecto, habilitar alternativas como pantallas masivas para atender la enorme demanda que hay en nuestro país. Aunque algunos se han manifestado en contra, la verdad es que es un momento histórico, donde dos naciones unen esfuerzos por generar un intercambio cultural entre ambos países.

Corea del Sur analiza la solicitud de México

El martes, la oficina presidencial surcoreana confirmó a la agencia de noticias EFE que la carta ya fue recibida y se encuentra en proceso de análisis. “Estamos estudiando la respuesta a la misiva”, señalaron vía telefónica, dejando claro que no lo pasarán por alto y que el tema está sobre la mesa del gobierno asiático.

¿Por qué Sheinbaum decidió intervenir?

Estamos ante un evento único y es que rara vez una mandataria interviene directamente en cuestiones de fenómenos musicales, lo que evidencia el enorme impacto social, cultural y económico que tiene BTS en México. Fue durante su conferencia matutina del lunes 26 de enero, que la presidenta explicó públicamente su decisión, luego de que el tema de la crisis de ventas de boletos escalara hasta el gobierno.

Muchos usuarios señalan que la mandataria sí tiene buenas intenciones; sin embargo, la falta de eventos no es el motivo real por el que ARMY está molesto, es solo la punta del iceberg, donde la principal problemática son las reventas y las tarifas excesivas.

ARMY: Una fuerte comunidad

ARMY ha sorprendido en las últimas semanas luego de que alzaran la voz en contra de ciertas irregularidades y estafas que se suelen dar en este tipo de conciertos. A pesar de que la reventa es un tema que duele y afecta al consumidor, las fans de BTS son las primeras en lograr que la Profeco emitiera un exhorto formal para exigir transparencia, claridad en precios, paquetes y protección de datos personales.

BTS: Un precedente cultural sin retorno

Más allá de si Corea del Sur acepta o no la solicitud, el mensaje ya es contundente: ARMY logró que su voz llegara a nivel diplomático. El caso BTS-México se convirtió en un ejemplo de cómo la cultura pop puede influir en decisiones políticas, consumo y relaciones internacionales.

