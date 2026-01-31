La Gusana Ciega conquista el Auditorio Nacional con Claroscuro en una noche sold out

Está noche 30 de enero, el emblemático grupo mexicano La Gusana Ciega se presentó en el Auditorio Nacional con un completo sold out, para hacer de este concierto un momentos histórico en su carrera al presentar en vivo temas de su más reciente creación: el nuevo álbum Claroscuro.

Ante más de 10 mil fans reunidos bajo un clima de nostalgia, energía y emoción desbordada que duró casi 2 hrs y media la agrupación abrió la noche con el tema “Vivir así, es morir de amor” acompañado de un despliegue visual que jugó con luces, sombras y una narrativa sonora.

La banda interpretó temas como; “No puedo verte”, “Amantes tiernos”, “Hey!” Y Más grandes”. Sin embargo el escenario estalló cuando se hizo presente “Camilo Séptimo para interpretar “Manzanas Doradas” tema de su nuevo álbum, la participación de Ariel Cavalieri.

Uno de los momentos más emblemáticos fue cuando Daniel Gutiérrez, vocalista de la banda solo pudo agradecerle al público con las siguientes palabras: “Gracias por venir a cumplir nuestros sueños”, después de comenzaron las interpretaciones de Tornasol y Ella estrella los cuales fueron los temas más coreados por los fans.

La presentación de Claroscuro dónde destacaron los temas “Extiende mis alas” y “Cielo de limón” en el Auditorio Nacional no solo marcó el inicio de una nueva gira, sino que reafirmó el lugar de La Gusana Ciega como un pilar fundamental del rock mexicano consolidando una carrera que sigue inspirando a nuevas generaciones.

