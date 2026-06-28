Harry Styles colapsa en el escenario y preocupa a sus fans; este es su estado de salud hoy 28 de junio 2026 (VIDEO)

El cantante britanico Harry Styles encendió las alarmas luego de que comenzarán a viralizarse varias imágenes en redes sociales donde se logra ver cómo se desploma en el escenario durante uno de sus conciertos en el Wembley Stadium de Londres.

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De acuerdo con información difundida los hechos habrían ocurrido la noche del 26 de junio cuando Styles interpretaba la parte final del espectáculo con su éxito “As It Was” luego de que se tomara unos segundos para beber un poco de agua y realizar su característico gesto de lanzarla al aire, sin embargo, en ese momento parece ser que se atragantó y comenzó a toser para después caer al suelo mientras se desabotonaba la camisa y quitaba la corbata para recuperar el aliento.

¿Cúal es el estado de salud de Harry Styles?

Tras este incidente comenzaron a circular varias tomas donde se le veía al intérprete varios segundos acostado sobre el escenario, respirando con dificultad, sin embargo, momentos después saludó a los asistentes y abandonó el escenario sin necesidad de asistencia médica.

Ante este panorama se deja ver que el cantante se encuentra bien de salud, ya que al día siguiente retomó sus presentaciones que forman parte de su gira mundial Together, Together con normalidad.

Finalmente, el equipo de trabajo de Harry no ha lanzado un comunicado o información sobre si el artista atraviesa por algún problema de salud, sin embargo, diversos reportes señalan que el concierto coincidió con una intensa ola de calor registrada en Londres, donde las temperaturas alcanzaron cerca de 97 °F por lo que el extremo calor, el agotamiento y la mala ingesta el agua habrían provocado el breve colapso del artista.

Cabe recordar que tras finalizar las presentaciones en el continente europeo, Harry Styles llegará a Brasil, México y Estados Unidos para realizar algunas presentaciones.