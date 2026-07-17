OFICIAL: Intocable obtiene su estrella en el PASEO DE LA FAMA luego de más de tres décadas de carrera artística

Luego de 35 años de carrera artística uno de los grupos más importantes dentro del género regional mexicano; especialmente el texano y norteño recibió su estrella en el Paseo de la Fama; la famosa e iconica acera a lo largo de Hollywood Boulevard y Vine Street en Los Ángeles, California, así es, estamos hablando de “Intocable”.

Intocable recibe la estrella número 2.852 en el Paseo de la Fama

La banda formada en 1990 en Zapata, Texas, Estados Unidos, iniciada principalmente por Ricky Muñoz y René Martínez, está de manteles largos ya que acaba de recibir uno de los reconocimientos más importantes dentro de la industria del entretenimiento. En la revelación de su estrella en el Paseo de la Fama estuvo presente Nir Seroussi, presidente de Interscope Capitol, y Edgar Barrera, ganador de 29 Latin GRAMMYs, uno de los premios más destacados en la música. "Ricky tomó el acordeón y lo hizo sonar como el futuro. Le mostraron al mundo lo que la música mexicana podía ser", fueron algunas de las palabras de Nir Seroussi en la ceremonia mientras que Barrera expresó que la banda, intérprete de éxitos como "Fuerte No Soy", "¿Y Todo Para Qué?", "Perdedor", entre otros, ha tenido in impacto enorme en la industria pues mezclaron generos como el pop con el norteño e idiomas; algo que rompió barreras de todo tipo.

Por otro lado, el presidente de Interscope Capitol expresó que Intocable tenía elementos musicales que no eran convencionales y que con su música llegaron a revolucionar e impactar la industria. Respecto a la agrupación, en redes sociales compartieron un mensaje en el que agradecían a sus familias, equipo y seguidores, “Este reconocimiento nos recordará por siempre que los sueños se cumplen”, fueron algunas de sus palabras.

¿Con qué artistas ha hecho colaboración Intocable?

A lo largo de sus años de carrera, el reconocido grupo musical ha hecho diversas colaboraciones con artistas de diferentes géneros, algo que les ha brindado versatilidad y por lo que han conquistado a miles de personas; algunas de sus colaboraciones más famosas incluyen a Matisse, Carolina Ross, Edén Muñoz, Ricardo Arjona, Vicentico, Moderatto, solo por mencionar algunos.