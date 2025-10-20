Kali Uchis anuncia conciertos en CDMX, Monterrey y Guadalajara: Preventa para fans y venta general, TODO lo que debes saber

Este lunes la cantante Karly Marina Loaiza, mejor conocida como Kali Uchis, anunció su regreso a México para este 2026 tras varios años de ausencia con su próxima gira ‘The Sincerely Tour’, en lo que será uno de los conciertos más esperados.

Kali Uchis se estará presentando en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México el próximo mes de febrero, donde presentará su último trabajo de estudio lanzado en mayo de este año y siendo que hace unas semanas publicó una versión extendida el cuál fue del agrado tanto de sus fans como de la crítica, pues la artista regresó a ese sonido característico de sus primeras canciones.

¿Cuándo serán los conciertos de Kali Uchis en México?

La artista de ascendencia colombiana quien realizará una gira por Latinoamérica, en donde previo a su visita se presentará en Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia llegará a las siguientes ciudades de México:



Monterrey : 21 de Febrero - Auditorio Banamex

: 21 de Febrero - Auditorio Banamex Guadalajara : 22 de Febrero - Auditorio Telmex

: 22 de Febrero - Auditorio Telmex Ciudad de México: 25 de Febrero - Palacio de los Deportes

El regreso de la artista a tierras azteca sucede luego de tres años en los que se dedicó a de lleno a sus proyectos de estudio a su nueva vida como madre.

¿Cuándo será la preventa para los conciertos de Kali Uchis en CDMX, Guadalajara y Monterrey?

En el sitio oficial de Kali Uchis se invitó a los seguidores a registrarse pues habrá una preventa para fans, la cuál será el día martes 21 a las 10:00 am de la hora local, en lo que será una oportunidad única de anticipar tus entradas.

Por otro lado, Ocesa ha confirmado que los boletos se podrán comprar a través de TicketMaster y la preventa Banamex será el jueves 23 de octubre a las 10:00 am y la venta general al público será un día después, el viernes 24 a la misma hora.

De momento no se han dado a conocer los precios o si habrá más fechas, por lo que se recomienda estar atentos a las redes de la artista pues se espera que estas fechas de conciertos se agoten en poco tiempo.